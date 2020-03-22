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Губернатор Санкт-Петербурга просит туристов не приезжать в город

Губернатор Санкт-Петербурга просит туристов не приезжать в город

Глава северной столицы считает, что в период эпидемии коронавируса здесь нечего делать.

Санкт-Петербург, всегда радостно встречающий туристов, снизил степень своего радушия в период распространения коронавируса. Губернатор города Александр Беглов попросил россиян отложить поездки в северную столицу до стабилизации ситуации.

Глава города считает, что визиты, традиционно увеличивающиеся во время весенних каникул, могут стать опасными как для гостей, так и для местных жителей. Тем более, что туристическая привлекательность Санкт-Петербурга сейчас заметно ниже обычной.

- По большому счету здесь нечего делать, - пояснил Александр Беглов. - Театры, музеи, кинотеатры и другие заведения сейчас закрыты.
К тому же в городе по распоряжению главного санитарного врача Наталии Башкетовой установлен строгий контроль за режимом самоизоляции для всех, кто прибывает из-за границы. Памятка вручается всем приезжающим.

Кроме того, данные о въезжающих в город с погранслужбы поступают в медицинские учреждения и в полицию. Они проводят регулярные обходы и следят за соблюдением режима карантина. Для контроля также используется городская система видеонаблюдения, состоящая из 40 тысяч видеокамер, расположенных в общественных местах. В базу данных занесены фотографии людей, подлежащих самоизоляции, а также их автомобили, что дает возможность оперативно реагировать на появление на улице тех, кто должен соблюдать условия карантина. За нарушения положен штраф и даже уголовная ответственность.

Недавно сообщалось о главном инфекционисте Ставрополя, которая тайно съездила в начале марта в Испанию и привезла оттуда коронавирус, которым успела поделиться с окружающими, нарушив карантин.
Теги : туризм, коронавирус
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