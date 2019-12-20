Беглов: денег на реставрацию Боткинской больницы пока нет. На строительство новой тоже

«В этом году мы уже выделили необходимые средства на проектирование консервации и реставрации части корпусов, находящихся под охраной КГИОП. С 2021 года уже начнутся строительные работы. Кроме того, выделены деньги на проектирование капитального ремонта и благоустройства территории больницы. По предварительным расчетам, чтобы отремонтировать все существующие корпуса, городу необходимо в общей сложности около 2,5 млрд рублей. Мы будем делать это поэтапно», - заявил Александр Беглов.

«От этого проекта решено отказаться в связи с нецелесообразностью расходования бюджетных средств: стоимость этой больницы составляет порядка 12 млрд рублей, а на реконструкцию существующих корпусов понадобится 2,5 млрд рублей», - сказал губернатор.

«Такого большого коечного состава нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Мы сейчас проводим инвентаризацию востребованности всех коечных мест, чтобы определить потребности города и проводить реконструкцию медицинских учреждений наиболее эффективно», - цитирует губернатора официальный сайт городской администрации.