Беглов: денег на реставрацию Боткинской больницы пока нет. На строительство новой тоже
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беголов 19 декабря лично приехал на осмотр Боткинской больницы, после того как на пресс-конференции журналистка рассказала президенту об ужасающем состоянии, в котором она находится. Владимир Путин посоветовал ей обратиться к губернатору города. Итог обхода: состояние плачевное, но денег пока нет.
Губернатор Санкт-Петербурга сказал, что деньги на реставрацию в 2020 году не выделены, но предположил, что работы могут начаться в 2021 году.
«В этом году мы уже выделили необходимые средства на проектирование консервации и реставрации части корпусов, находящихся под охраной КГИОП. С 2021 года уже начнутся строительные работы. Кроме того, выделены деньги на проектирование капитального ремонта и благоустройства территории больницы. По предварительным расчетам, чтобы отремонтировать все существующие корпуса, городу необходимо в общей сложности около 2,5 млрд рублей. Мы будем делать это поэтапно», - заявил Александр Беглов.
Ранее проект нового варианта Боткинской больницы предполагал размещение на двух площадках, одна из которых должна была располагаться в Красногвардейском районе.
«От этого проекта решено отказаться в связи с нецелесообразностью расходования бюджетных средств: стоимость этой больницы составляет порядка 12 млрд рублей, а на реконструкцию существующих корпусов понадобится 2,5 млрд рублей», - сказал губернатор.
Кроме того, губернатор отметил, что Северная столица может похвастаться самым большим количеством больничные коек.
«Такого большого коечного состава нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Мы сейчас проводим инвентаризацию востребованности всех коечных мест, чтобы определить потребности города и проводить реконструкцию медицинских учреждений наиболее эффективно», - цитирует губернатора официальный сайт городской администрации.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что на диспансеризацию петербуржцев потратят 934 миллиона.
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