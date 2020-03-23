Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции
Самоизоляция эффективно помогает в борьбе с пандемией коронавируса. Чем меньше контактов совершают люди между собой, тем меньше риск заражения опасным недугом. Однако психологи не очень рады такой ограничительной мере, поскольку, по их мнению, домашний карантин может стать причиной развития психологических отклонений.
Специалисты утверждают, что изменение привычного ритма жизни - это всегда стресс для человека. В совокупности с тревожными новостями, которые поступают из-за рубежа, это может провоцировать депрессию и различные приступы паники.
Психологи рекомендуют строго планировать своё время и досуг. Также они рекомендуют не забывать об общении и обязательно связываться с друзьями, родственниками и коллегами по интернету. Для избавления от прокрастинации рекомендуется составлять четкий распорядок дел на день, причем в него необходимо включать не только бытовые и рабочие дела, но и физические упражнения для поддержания тонуса, а также саморазвитие.
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