23-03-2020 02:48 - Как не заразится коронавирусом при поездке в общественном транспорте23-03-2020 02:37 - Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции23-03-2020 02:23 - Второй борт ВКС России приземлился недалеко от Рима23-03-2020 02:10 - Каждому американцу выплатят по тысяче долларов для борьбы с коронавирусом23-03-2020 02:01 - Ангела Меркель ушла на карантин из-за контакта с врачом, заболевшим коронавирусом23-03-2020 01:55 - Средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней23-03-2020 01:48 - Украинский минздрав предлагает ввести в стране режим ЧС23-03-2020 01:43 - "Ковидиот": придумано название для тех, кто запасается гречкой и туалетной бумагой23-03-2020 01:16 - В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппарата ИВЛ для личных целей23-03-2020 01:11 - Швейные предприятия России начали производить многоразовые медицинские маски23-03-2020 01:02 - Минздрав: курящие люди тяжелее переносят коронавирус23-03-2020 00:53 - Въезд в Москву могут закрыть. Полиция разрабатывает план комендантского часа23-03-2020 00:46 - 5 самых важных веществ для иммунитета в сезон коронавируса по мнению индийского врача23-03-2020 00:38 - Владимир Путин работает в штатном режиме. "Удаленка" не для президента23-03-2020 00:32 - Россия изолировалась от всего мира: приостановлены полеты во все страны

Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции

Домашний карантин

Самоизоляция эффективно помогает в борьбе с пандемией коронавируса. Чем меньше контактов совершают люди между собой, тем меньше риск заражения опасным недугом. Однако психологи не очень рады такой ограничительной мере, поскольку, по их мнению, домашний карантин может стать причиной развития психологических отклонений.

Специалисты утверждают, что изменение привычного ритма жизни - это всегда стресс для человека. В совокупности с тревожными новостями, которые поступают из-за рубежа, это может провоцировать депрессию и различные приступы паники.

Психологи рекомендуют строго планировать своё время и досуг. Также они рекомендуют не забывать об общении и обязательно связываться с друзьями, родственниками и коллегами по интернету. Для избавления от прокрастинации рекомендуется составлять четкий распорядок дел на день, причем в него необходимо включать не только бытовые и рабочие дела, но и физические упражнения для поддержания тонуса, а также саморазвитие.
Теги : домашний карантин, самоизоляция, коронавирус, пандемия, психологические расстройства
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Дневной сон оказался полезным. Но в меру
Опубликованы продукты, которые можно есть ночью без вреда для здоровья
Названы преимущества жевательной резинки