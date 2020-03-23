Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции

Специалисты утверждают, что изменение привычного ритма жизни - это всегда стресс для человека. В совокупности с тревожными новостями, которые поступают из-за рубежа, это может провоцировать депрессию и различные приступы паники.Психологи рекомендуют строго планировать своё время и досуг. Также они рекомендуют не забывать об общении и обязательно связываться с друзьями, родственниками и коллегами по интернету. Для избавления от прокрастинации рекомендуется составлять четкий распорядок дел на день, причем в него необходимо включать не только бытовые и рабочие дела, но и физические упражнения для поддержания тонуса, а также саморазвитие.