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Роспотребнадзор разъяснил, как вести себя в карантине

Двухнедельный карантин должны соблюдать все, кто накануне побывал в странах, где свирепствует коронавирус. Кроме того, самоизоляция необходима, если был контакт с заболевшим.

По словам врачей, инкубационный период коронавирусной инфекции – 14 дней. Именно в эти две недели дают о себе знать первые признаки заболевания.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что в этот период нельзя покидать квартиру. Каждый член семьи дожен пользоваться индивидуальной посудой и столовыми приборами, средствами гигиены и полотенцами. Необходимо регулярно протирать руки и смартфоны антисептическими средствами, носить медицинскую маску.
Выходить самостоятельно за продуктами, выносить мусор врачи не рекомендуют. Для этих целей можно воспользоваться помощью волонтеров.

Необходимо как можно чаще проветривать комнаты и делать влажную уборку. 
Нарушившего домашний карантин помещают в инфекционный стационар. За людьми, которые находятся на домашнем карантине, следят медики. Если через две недели признаки заболевания не проявились и анализы показали отсутствие инфекции, можно возвращаться к обычной жизни.
Теги : коронавирус, карантин, правила поведения, температура тела
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