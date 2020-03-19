Роспотребнадзор разъяснил, как вести себя в карантине Инна Морозова 19-03-2020 13:35

Двухнедельный карантин должны соблюдать все, кто накануне побывал в странах, где свирепствует коронавирус. Кроме того, самоизоляция необходима, если был контакт с заболевшим.



По словам врачей, инкубационный период коронавирусной инфекции – 14 дней. Именно в эти две недели дают о себе знать первые признаки заболевания.



Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что в этот период нельзя покидать квартиру. Каждый член семьи дожен пользоваться индивидуальной посудой и столовыми приборами, средствами гигиены и полотенцами. Необходимо регулярно протирать руки и смартфоны антисептическими средствами, носить медицинскую маску.

Выходить самостоятельно за продуктами, выносить мусор врачи не рекомендуют. Для этих целей можно воспользоваться помощью волонтеров.



Необходимо как можно чаще проветривать комнаты и делать влажную уборку.

Нарушившего домашний карантин помещают в инфекционный стационар. За людьми, которые находятся на домашнем карантине, следят медики. Если через две недели признаки заболевания не проявились и анализы показали отсутствие инфекции, можно возвращаться к обычной жизни.