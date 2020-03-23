Как не заразится коронавирусом при поездке в общественном транспорте
Во всех крупных городах России и мира вводятся ограничительные меры на перемещение жителей в связи с распространением нового типа коронавируса. Россиян предупреждают, что без надобности из дома выходить не нужно. Но, если есть необходимость покинуть жилище и добраться до определенного места с помощью общественного транспорта, то необходимо подойти к этому со всей ответственностью.
Общественный транспорт не зря считается самым опасным местом во время сложных эпидемиологических ситуаций. Это обусловлено тем, что в нём скапливается большое количество людей на маленькой площади. Вирусологи утверждают, что один чих инфицированного без медицинской маски способен заразить более чем 150 человек, если они находятся на одной остановке. И это в условиях открытого воздуха, что тут говорить о закрытой воздушной среде.
Первая рекомендация медиков - свести к минимуму касания с поверхностями, поскольку они надолго могут задерживать опасные бактерии. Второй совет - обратить внимание на деньги. Именно через купюры может происходить заражение, поскольку бумага также может задерживать микроорганизмы.
Сразу после поездки в общественном транспорте необходимо помыть руки или обработать их антисептиком. Трогать лицо руками категорически запрещено.
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