Как не заразится коронавирусом при поездке в общественном транспорте

Общественный транспорт не зря считается самым опасным местом во время сложных эпидемиологических ситуаций. Это обусловлено тем, что в нём скапливается большое количество людей на маленькой площади. Вирусологи утверждают, что один чих инфицированного без медицинской маски способен заразить более чем 150 человек, если они находятся на одной остановке. И это в условиях открытого воздуха, что тут говорить о закрытой воздушной среде.Первая рекомендация медиков - свести к минимуму касания с поверхностями, поскольку они надолго могут задерживать опасные бактерии. Второй совет - обратить внимание на деньги. Именно через купюры может происходить заражение, поскольку бумага также может задерживать микроорганизмы.Сразу после поездки в общественном транспорте необходимо помыть руки или обработать их антисептиком. Трогать лицо руками категорически запрещено.