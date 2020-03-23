Дневной сон оказался полезным. Но в меру

Более того, сомнологи нашли целый ряд преимуществ, которым обладает дневной сон. Например, он улучшает запоминание всей информации, полученной до сна. Именно поэтому в детских садах существует тихий час.Незначительный отдых днем снижает нагрузку на центральную нервную систему, улучшает настроение и делает человека более устойчивым к внешним раздражителям. Дневной отдых также может снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты отмечают, что преодолевать порог дневного сна в 40 минут крайне не рекомендуется. Это приведет к раздражительности, чувству помятости и еще большей усталости.