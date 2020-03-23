Дневной сон оказался полезным. Но в меру
Сомнологи рассказали о преимуществах и недостатках дневного сна. По их мнению, сон днем не навредит здоровью. Однако необходимо следить за тем, чтобы дневной сон не нарушил привычный график и не помешал ночному отдыху. Поэтому специалисты утверждают, что поспать днем можно, но не 40 минут.
Более того, сомнологи нашли целый ряд преимуществ, которым обладает дневной сон. Например, он улучшает запоминание всей информации, полученной до сна. Именно поэтому в детских садах существует тихий час.
Незначительный отдых днем снижает нагрузку на центральную нервную систему, улучшает настроение и делает человека более устойчивым к внешним раздражителям. Дневной отдых также может снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты отмечают, что преодолевать порог дневного сна в 40 минут крайне не рекомендуется. Это приведет к раздражительности, чувству помятости и еще большей усталости.
Оставить комментарий