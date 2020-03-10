Пятерка полезных углеводов, от которых не стоит отказываться

Хлеб
Культура диет подарила углеводам плохую репутацию, особенно среди желающих похудеть. Однако организму для нормального функционирования без углеводов не обойтись.

В них много клетчатки, витаминов и минералов и далеко не все из них опасны.

Цельнозерновые продукты

Цельные зерна отличаются от шлифованных наличием на поверхности отрубей. В них содержится клетчатка, которая необходима для нормального функционирования ЖКТ.

По данным Кливлендской клиники, употребление в пищу цельного зерна снижает шансы на развитие инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, одновременно снижая риск развития диабета.

Бобовые

Чечевица, горох и фасоль, бобы содержат здоровые, медленно усваивающиеся углеводы, которые богаты клетчаткой, витаминами, минералами, белками и фитохимическими веществами. Последние уменьшают воспаление в организме и восстанавливают ДНК, что делает их идеальными для борьбы с раком

Сладкий картофель

Сладкий картофель или батат содержит витамины А, В6 и С. Однако с ним стоит быть осторожнее, ограничьтесь небольшой порцией, чтобы не допустить резкого всплеска сахара в крови.

Цукини

Из цукини можно приготовить суп, запеканку, салат. Хотя многие сорта этого овоща содержат сахар, в составе также есть лютеин, который помогает защитить зрение. Цукини содержит достаточное количество белка и клетчатки, чтобы вы чувствовали себя сытыми дольше.

Фрукты

Фрукты, особенно богатые сахаром, часто запрещают на диетах. Но в них содержатся витамины и микроэлементы. Отдавайте предпочтение цельным фруктам. Так яблоки съедайте с кожурой, предварительно тщательно промыв ее.
Теги : углеводы, диета, фрукты и овощи, хлеб
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