5 суперфудов, которые стоит добавить в свою диету

Хотите увеличить количество полезных кишечных бактерий? Включите кефир в свой рацион. В нем больше пробиотиков, чем в йогурте. Кроме этого, присутствуют кальций, белок и витамины группы В.Физалис – не только кладезь витаминов А и С, но и важной для пищеварения клетчатки.Этот распространенный овощ куда полезнее, чем может показаться на первый взгляд. В нем полно кальция, железа, магния, клетчатки, а также ключевых витаминов, таких как А и С.В грибах немало белка, что делает их прекрасной альтернативой мясу. Плюсом к этому идут витамины группы В, витамин D, клетчатка и целый набор микроэлементов.Традиционный японский зеленый чай полон антиоксидантов полифенолов. Они связываются с повышением концентрации, снижением веса. Обратите внимание, что речь идет о напитке зеленого цвета, так называемой голубой матчи не существует. Такие напитки в кофейнях делают из другого ингредиента.