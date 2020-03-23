4 мифа о коронавирусе, в которые не стоит верить

На фоне растущей по поводу коронавирусной пандемии паники, болезнь обрастает все большим количеством слухов и мифов. Специалисты призывают не верить в эту четверку.К сожалению, пока что вакцины от нового коронавируса нет. Уже несколько фармацевтических компаний занимаются ее разработкой, но ждать ее раньше чем через полтора года не стоит. Вакцина должна сначала пройти три фазы тестирования, прежде чем ее разрешат использовать для населения.Коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Даже если он окажется на товаре или коробке, двух-трехдневной доставки достаточно для его гибели.Защитные маски важны для заболевших, чтобы предотвратить распространение болезни. В качестве профилактической меры куда эффективнее будет частое мытье рук.По данным ВОЗ, на данный момент нет доказательств, что новый вирус может распространяться паразитами.