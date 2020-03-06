Ученые предлагают повышать осведомленность о коронавирусе с помощью видеоигры

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться, исследователи со всего мира стремятся подойти к вопросу с разных точек зрения. И у ученых из Вашингтонского университета появился действительно креативный подход – видеоигры.Игра под названием «Foldit» является своего рода научным симулятором. Выпущенная еще в 2008 году, игра предлагает игрокам складывать белки, чтобы понять, как они структурированы, что, по словам команды из Вашингтонского университета, является «ключом к пониманию того, как белок работает, и к целевому назначению лекарств».Чтобы лучше использовать игру, исследователи также добавили новую головоломку, основанную на новом коронавирусе. Ученые надеются таким образом повысить осведомленность о болезни среди населения.Напомним, что на данный момент отсутствует вакцина от нового коронавируса. Вспышки зарегистрированы на всех континентах за исключением Антарктиды.