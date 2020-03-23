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Не только пожилые: названы категории населения, входящие в группу риска по коронавирусу

Не только пожилые: названы категории населения, входящие в группу риска по коронавирусу

Инфекция может привести к очень серьезным осложнениям их здоровья.

Главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева назвала несколько категорий населения, которые так же, как и пожилые люди, входят в группу риска по опасности заражения коронавирусом.

Помимо граждан почтенного возраста большую опасность COVID-19 представляет для ВИЧ-инфицированных, пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, бронхит, бронхиальная астма и сердечно-сосудистыми патологиями.

- У таких людей уже есть проблемы со здоровьем, если на них наслаивается инфекция, течение основного заболевания осложнится, — пояснила Ольга Ткачева.

Главный геронтолог считает, что всем этим гражданам не обязательно полностью изолировать себя от внешнего мира на время эпидемии. Тем более, что не известно, сколько она продлится. При соблюдении всех рекомендаций ВОЗ, они могут выйти на улицу в случае острой необходимости. А вот пожилым людям лучше этого не делать.

- Даже если родственники принесли им продукты, нужно помнить о дистанции при общении, минимизации прикосновений, объятий, — напоминает специалист по старению. Объясняется это низким иммунитетом пожилых людей из-за чего коронавирус может стать для них губительным.

Ранее итальянский врач, находящийся буквально на передовой в борьбе с коронавирусом, развеял основной миф, что для молодежи COVID-19 не опасен. Он привел данные, что под его наблюдением только половина больных коронавирусом старше 65 лет, остальные – моложе, многие значительно. Тяжело протекает заболевание не только у возрастных пациентов, но и у больных 20-30 лет. Просто у молодого организма выше выживаемость, поэтому они чаще выздоравливают.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.

Пока ученые всего мира без устали трудятся над созданием вакцины, способной победить коварный CJVID-19, специалисты диетологи предлагают свои способы повышения устойчивости к заболеванию.
Теги : зона риска, коронавирус
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