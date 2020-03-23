Житель Франции пробежал марафон на собственном балконе

"Это выполнение безумного вызова, который я бросил перед собой, и привнесение в нашу жизнь большего юмора, чтобы снять накал драматизма с нынешней ситуации, - рассказывает марафонец. - Конечно, меня беспокоило, выдержат ли соседи 6 часов моего топота по полу балкона. Но я хотел показать, что можно сохранять спортивную форму, даже если ты заперт в условиях собственного жилища".

32-летний Элиша Ночомовитц (Elisha Nochomovitz), проживающий в пригороде французского города Тулуза, показал, на что способны фанаты спортивного образа жизни в условиях самоизоляции из-за коронавирусной инфекции . На балконе, длина которого составляет 7 метров, он сумел преодолеть марафонскую дистанцию длиной в 42,2 км! Мужчина сделал это за время пробежек от одного конца балкона к другому в медленном темпе. Общая продолжительность забега составила 6 часов 48 минут. Элиша решил снять "накал драматизма" в связи со сложившейся в мире ситуацией.Ночомовитц тренировался усердно перед марафоном, ему было важно знать, что он "может пробежать 40 км в любом состоянии". Естественно, что скоро мужчина потерял счет сделанным шагам во время забега, но данный учет вел шагомер на руке, сообщивший через почти через 7 часов, что марафонская дистанция завершена, пишет Daily Mail . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ