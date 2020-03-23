Румыния и Чехия сообщают о первых случаях смерти от коронавируса
Чехия зарегистрировала первую жертву коронавируса в воскресенье - ей стал 95-летнего мужчина, с множественными хроническими заболеваниями. Первым пострадавшим в Румынии стал мужчина 67 лет, страдающий от прогрессирующего рака.
Ситуация в Румынии - 2 случая смертиМужчина, умерший от коронавируса, вернулся из Франции 6 марта и был госпитализирован после появления симптомов гриппа. Позже в воскресенье была объявлена вторая жертва, 74-летний мужчина, которого поместили в больницу в столице Бухаресте - он проходил лечение диализом.
В субботу министерство иностранных дел Румынии заявило, что восемь румын, живущих за границей, семь в Италии и один во Франции, умерли с начала пандемии.
Министерство также заявило, что румыны, которые в настоящее время находятся за границей в качестве туристов или сезонных рабочих, должны срочно вернуться домой. Румыния подтвердила 433 случая заражения коронавирусом по состоянию на 23 марта.
В субботу правительство в Бухаресте расширило карантинные меры в условиях чрезвычайного положения, которые должны привести к замедлению распространения вируса, наложив новые ограничения на передвижение и запретив большинству иностранцев въезд в страну.
Ситуация в Чехии
«95-летний мужчина был госпитализирован 18 марта, после положительного результата на инфекцию коронавируса. Он также страдал от других проблем со здоровьем», - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.
Население Чехии составляет 10,7 миллионов человек, официально зарегистрировала 1120 подтвержденных случаев коронавируса, в том числе шесть вылеченных пациентов.
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