Румыния и Чехия сообщают о первых случаях смерти от коронавируса

Ситуация в Румынии - 2 случая смерти

Ситуация в Чехии

«95-летний мужчина был госпитализирован 18 марта, после положительного результата на инфекцию коронавируса. Он также страдал от других проблем со здоровьем», - сказал министр здравоохранения Адам Войтех.