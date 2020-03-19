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Ухань не сообщает о новых случаях заражения коронавирусом, что дает надежду миру

Ухань не сообщает о новых случаях заражения коронавирусом, что дает надежду миру

Город Ухань - эпицентр коронавируса в Китае, не сообщил о новых случаях заболевания впервые после начала вспышки нового коронавируса в конце декабря.

В четверг министерство здравоохранения Китая заявило, что за последние 24 часа было выявлено 34 случая, но все положительные результаты были получены от людей, прибывающих в страну из-за границы.

В прошлом месяце в Ухане ежедневно регистрировались тысячи новых случаев коронавируса. И тот факт, что в вирусном очаге, городе Ухань ,или в соседней провинции Хубэй не было новых инфекций, свидетельствует о прекращении вспышки коронавируса в Китае. Эта новость открыла проблеск надежды для остального мира, борющегося с коронавирусом, и урок строгих мер, необходимых для прекращения распространения. 

Возможна вторая волна коронавируса в Китае

Эксперты говорят, что для снятия карантинных мер потребуется 14 дней подряд без новых случаев. Но коронавирус может появиться снова, как только будут сняты блокировки по стране.
Китай начал ослаблять ограничения на поездки, но увеличил 14-дневный карантин для тех, кто приезжает в Пекин, Шанхай и другие страны из-за рубежа.
«Совершенно очевидно, что действия, предпринятые в Китае, привели к прекращению их первой волны инфекций», - заявил в интервью The New York Times Бен Каулинг, профессор Школы общественного здравоохранения при Гонконгском университете. - Вопрос в том, что произойдет, если будет вторая волна, потому что меры, которые были приняты Китаем, не обязательно являются устойчивыми в долгосрочной перспективе».

Напомним, что в Китае зарегистрировано 80 928 случаев вируса и 3245 смертей. 70 420 человек выздоровели, а 7 263 человека продолжают лечение.

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Теги : коронавирус, Китай
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