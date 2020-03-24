7 способов защититься от гриппа, если вы не получили вакцину
По мнению медиков, вакцины являются лучшим способом защититься от гриппа, но если вы пропустили прививку, используйте доступные меры профилактики, ведь заболеть сейчас особенно легко.
Как сообщает MedikForum.ru, большинство вирусов, включая грипп, передается через грязные руки. Одним из самых эффективных способов избежать его в тех случаях, когда человек не получил вакцину – чаще их мыть, избегать прикосновений к поверхностям в общественных местах. Не существует какого-то строго единственного метода, который бы считался панацеей от заражения гриппом, однако следование набор полезных правил может помочь улучшить защитный потенциал организма и спасти здоровье.
Пить лимонный сок. Витамин С, содержащийся в лимонах выступает в качестве электролита для поддержания хорошей циркуляции жидкостей в организме системы, что эффективно усиливает действие иммунитета. Приготовьте коктейль, смешав 100 мл воды, сок выжатого лимона, щепотку кайенского перца, чайную ложку меда и столовую ложку яблочного уксуса. Если употреблять его ежедневно, риск заболеть снизиться сразу очень сильно.
Принимать эхинацею. Растение известно своей противовирусной активностью, может подавлять вирус гриппа, уменьшает осложнения при заболевании им. Но принимать нужно ежедневно, а не только когда вы неважно себя чувствуете.
Жевать чеснок. Этот способ эффективен для борьбы с патогенами в полости рта, оздоровления горла, а также действенно помогает защититься от вирусных инфекций всех видов. Полезно употреблять таким образом по зубчику в день.
Поддерживать гидратацию тела. Организм нуждается в воде, чтобы активно освобождаться от отходов и токсинов. При столкновении с вирусами гриппа или простуды жидкости требуется больше. Питье теплой воды в течение дня является одним из самых простых способов, реально помогающих защититься от заражения.
Использовать эфирные масла. Смесь, помогающая избежать заболевания респираторными инфекциями, включает эвкалипт, розмарин, орегано, мяту. Обработайте составом (нужно несколько капель) область за ушами или поместите его в распылитель аромата – это очистит воздух помещения, в котором вы находитесь.
Сократить сахар. Активное поедание белого рафинированного сахара ослабляет иммунную систему. Есливы не получили вакцину, то в сезон высокого риска заражения нужно сократить потребление продуктов с добавленным сахаром, а лучше – исключить из рациона, хотя бы временно.
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