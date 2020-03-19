Защита от коронавируса. Промывание носа соленой водой и другие мифы

«Нет никаких доказательств того, что регулярное полоскание носа соленой водой может защитить вас от коронавируса», - констатировали эксперты.

Ношение лицевой маски защищает человека. Это не так. Данный способ скорее успокаивает психологически.

Только пожилые люди находятся в опасности. На самом деле, хотя люди в возрасте старше 60 лет действительно более подвержены развитию серьезных симптомов, заразиться может человек любого возраста.

Летняя жара убьет вирус. Медики считают, что с приходом тепла и долгих солнечных дней распространение коронавируса замедлится, но вряд ли остановится полностью.

Употребление воды, в которой кипятили свежий чеснок, может излечить инфекцию. Никаких научных доказательств, подтверждающих пользу данного метода, не существует.

Коронавирус – порождение деятельности человека. Эксперты все еще пытаются выяснить точный источник вируса, но данная теория его происхождения отвергнута учеными.

Вирус может распространяться через почту. Нет! Письма или посылки из Китая не подвергают риску заражения вирусом – он не остается долго в живых на объектах или поверхностях, лишь ограниченное время.

Дети не могут заразиться коронавирусом. К сожалению могут. Более того, они могут оказаться бессимптомными переносчиками инфекции.

Каждый, кто получит коронавирус, умрет. Миф! Текущий уровень смертности от вируса составляет 2 процента, но и этот показатель, как ожидается, будет снижен.