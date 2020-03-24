Стало известно, чем жители России занимаются на карантине

"Две недели — отличные каникулы! Главное, чтобы воду, тепло, электричество и интернет не отключили", - подтверждает один из респондентов.

Об этом рассказал сервис по бронированию билетов Aviasales после проведенного опроса среди клиентов.В целом россияне позитивно относятся к мерам самоизоляции.Самые популярные занятия на карантине - это работа и учеба. Третье место заняли книги. На четвертом месте находятся видеоигры и другой досуг.