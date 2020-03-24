Стало известно, чем жители России занимаются на карантине
Жители России использует свободное время, появившееся от нахождения на карантине, для решения собственных дел. Некоторые наводят порядок в квартире, другие саморазвиваются, а третьи и вовсе заканчивают дела, на которые обычно не было времени в повседневной жизни.
Об этом рассказал сервис по бронированию билетов Aviasales после проведенного опроса среди клиентов.
В целом россияне позитивно относятся к мерам самоизоляции.
Самые популярные занятия на карантине - это работа и учеба. Третье место заняли книги. На четвертом месте находятся видеоигры и другой досуг.
Об этом рассказал сервис по бронированию билетов Aviasales после проведенного опроса среди клиентов.
В целом россияне позитивно относятся к мерам самоизоляции.
"Две недели — отличные каникулы! Главное, чтобы воду, тепло, электричество и интернет не отключили", - подтверждает один из респондентов.
Самые популярные занятия на карантине - это работа и учеба. Третье место заняли книги. На четвертом месте находятся видеоигры и другой досуг.
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