Зеленый чай помогает похудеть: миф или реальность

Для установления этого факта были проведены эксперименты в строжайших условиях. Первый эксперимент заключался в том, что одной группе людей, которая правильно питалась и пыталась избавиться от лишних килограммов, регулярно давали зеленый чай. Другая аналогичная группа не принимала напиток. Итоги эксперимента показали, что группа, принимавшая зеленый чай, скинула больше веса, чем люди, которые его не пили.Следующий эксперимент был проведен уже с людьми, которые правильно питались и занимались спортом около трех раз в неделю. Удивительно, но те, кто занимался спортом и пил зеленый чай потеряли больше абдоминального жира (в области живота и боков). Ученые определили, что это произошло из-за катехинов. Это вещество улучшает пищеварительные процессы в организме и позволяет кишечнику более тщательно расщеплять элементы. Из-за этого происходит меньшее отложение жира.