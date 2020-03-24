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Какими продуктами можно очистить легкие в период пандемии

Продукты для очистки легких

Пандемия коронавирусной инфекции, которая приводит к развитию пневмонии, вызвала панику среди населения планеты. И это не случайно, ведь легкие — это один из самых важных органов человека. Он работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ежедневно человек совершает более 20 тысяч вдохов и выдохов.

Мало кто из людей может похвастаться хорошим состоянием легких. На их здоровье влияют многие факторы: вредные привычки, в том числе и курение, загрязненная окружающая среда, вредная еда и многое другое. Однако существуют продукты, которые способы оказывать очищающий эффект на легкие. 

Медики рекомендуют употреблять больше воды, поскольку она способствует выводу из организма токсинов, а легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества.

Также хорошо очищают легкие следующие продукты:

  • Имбирь и куркума;
  • Продукты с содержанием магния;
  • Грейпфруты и гранаты;
  • Яблоки;
  • Ягоды;
  • Продукты с содержанием витамина С;
  • Чеснок;
  • Продукты с фолиевой кислотой;
  • Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот;
  • Крестоцветные овощи
  • Продукты с содержанием каротиноидов.
Теги : легкие, коронавирус, пандемия
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