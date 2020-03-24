Какими продуктами можно очистить легкие в период пандемии
Пандемия коронавирусной инфекции, которая приводит к развитию пневмонии, вызвала панику среди населения планеты. И это не случайно, ведь легкие — это один из самых важных органов человека. Он работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ежедневно человек совершает более 20 тысяч вдохов и выдохов.
Мало кто из людей может похвастаться хорошим состоянием легких. На их здоровье влияют многие факторы: вредные привычки, в том числе и курение, загрязненная окружающая среда, вредная еда и многое другое. Однако существуют продукты, которые способы оказывать очищающий эффект на легкие.
Медики рекомендуют употреблять больше воды, поскольку она способствует выводу из организма токсинов, а легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества.
Также хорошо очищают легкие следующие продукты:
- Имбирь и куркума;
- Продукты с содержанием магния;
- Грейпфруты и гранаты;
- Яблоки;
- Ягоды;
- Продукты с содержанием витамина С;
- Чеснок;
- Продукты с фолиевой кислотой;
- Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот;
- Крестоцветные овощи
- Продукты с содержанием каротиноидов.
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