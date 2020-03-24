Какими продуктами можно очистить легкие в период пандемии

Также хорошо очищают легкие следующие продукты:

Имбирь и куркума;

Продукты с содержанием магния;

Грейпфруты и гранаты;

Яблоки;

Ягоды;

Продукты с содержанием витамина С;

Чеснок;

Продукты с фолиевой кислотой;

Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот;

Крестоцветные овощи

Продукты с содержанием каротиноидов.

Мало кто из людей может похвастаться хорошим состоянием легких. На их здоровье влияют многие факторы: вредные привычки, в том числе и курение, загрязненная окружающая среда, вредная еда и многое другое. Однако существуют продукты, которые способы оказывать очищающий эффект на легкие.Медики рекомендуют употреблять больше воды, поскольку она способствует выводу из организма токсинов, а легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества.