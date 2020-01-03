Врач поделился простыми советами, помогающими оздоровить легкие
Единственно простым способом оздоровить легкие является совокупность здорового рациона и образа жизни, в котором к минимуму сведены вредные привычки. Об этом на портале Timesnownews.com рассказал врач-натуропат и оздоровительный консультант Маной Куттери.
По словам специалиста, курение, нездоровая пища и загрязнение воздуха плохо сказываются на емкости легких, делая их неспособными поддерживать функционирование организма. Доктор Маной Куттери дал несколько советов, помогающих продлить здоровое функционирование легких.
Рацион с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Врач отмечает, что потребление углеводов заставляет организм производить больше углекислого газа, который в сущности является его отходом. Когда организм потребляет жиры, он вырабатывает меньше углекислого газа, и тот эффективнее выводится из тела.
«Соблюдение диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров (полезных жиров) помогает сохранить легкие здоровыми», - констатировал эксперт.
Противовоспалительные добавки. Воспаление является одной из основных причин хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также рака легких. Врач настоятельно рекомендует употреблять противовоспалительные продукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты, кверцетин или бромалин, борющиеся с воспалением. В рационе должны быть брокколи, льняное масло и семена льна, водоросли, ягоды, зеленый чай, куркума.
Антиоксиданты. Окислительный стресс, вызванный курением или загрязнением воздуха, может привести к повреждению легких свободными радикалами, что вызывает различные респираторные проблемы. Чтобы сохранить легкие здоровыми как можно дольше, доктор Маной Куттери советует употреблять семена тыквы, зеленый чай, крыжовник, зеленые листовые овощи (капуста, шпинат), сухофрукты, грецкие орехи.
Вода. Питье достаточного количества воды очень важно для нормального функционирования легких, подчеркивает врач. Это поддерживает влажность слизистой оболочки легких, что способствует их лучшей функциональности.
Физические упражнения каждый день. Физические упражнения способствуют глубокому дыханию, при котором активируется кровообращение и снабжение кислородом всех частей тела. Регулярные физические упражнения увеличивают способность легких обрабатывать кислород, тем самым улучшая функционирование организма и состояние здоровья, заметил Маной Куттери.
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