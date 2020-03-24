Канадские ученые изучают препарат для уменьшения осложнений от коронавируса
В понедельник 23 марта канадские ученые начали исследование по применению противовоспалительного препарата для снижения риска легочных осложнений и смерти, связанных с новым коронавирусом.
У нескольких пациентов с коронавирусом возникают серьезные осложнения из-за всплеска активированных иммунных клеток в легких, известного как «цитокиновый шторм». При цитокиновом шторме иммунная система чрезмерно реагирует и повреждает легочную ткань, что приводит к острой дыхательной недостаточности и полиорганной недостаточности.
Команда во главе с Жаном-Клодом Тардифом, директором исследовательского центра "Монреальского института сердца", надеется, что препарат колхицин будет работать на уменьшение перепроизводства иммунных клеток и их активирующих соединений при инфицировании коронавирусом.
Препарат уже используется при подагреЕсли исследование окажется успешным, лекарство, которое уже используется для лечения подагры и перикардита (воспаление сердечной мембраны), является легкодоступным и недорогим, может стать инструментом в борьбе с пандемией коронавируса.
Тардиф сообщил в интервью Radio-Canada, что надеется узнать, эффективен ли колхицин у пациентов с коронавирусом в течение трех месяцев.
Поддержка ученых канадским правительствомНа пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении 192 млн канадских долларов (132 млн долл. США) для финансирования разработки и производства вакцин в Канаде, а также о нескольких партнерских отношениях с фирмами для ускорения клинических испытаний вакцин и препаратов для лечения коронавируса.
«Как только появятся многообещающие варианты, Канаде понадобится возможность как можно быстрее массово производить лечение», - сказал он.
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