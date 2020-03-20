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Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые

Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые

Китайские ученые утверждают, что препарат против гриппа фавипиравир «явно эффективен» при лечении пациентов с новым коронавирусом.

Их исследование фавипиравира включало 340 пациентов с коронавирусом COVID-19 в Китае. Те, кто получил препарат, выздоравливали быстрее и показали  улучшение состояния легких, чем те, кто не получал препарат, сообщает британская Daily Mail.

Считается, что фавипиравир блокирует репликацию коронавируса в организме. Фавипиравир эффективно помогал пациентам с COVID-19 выздоравливать и не вызывал явных побочных эффектов, заявил на пресс-конференции во вторник на пресс-конференции официальный представитель Министерства науки и технологий Китая Чжан Синьминь.
«После одобрения фавипиравира, он будет бесплатно предоставлены в качестве средства защиты пациентов с коронавирусом во время пандемии - это хорошие новости для пациентов».

Противоречивые данные

Другие клинические испытания показывают, что фавипиравир не помогает пациентам с коронавирусом COVID-19 с более тяжелым течением. Фавипиравир является активным ингредиентом в лекарстве от гриппа под названием Авиган, но неизвестно, был ли это тот препарат, который давали китайским пациентам. 

Сегодня нет эффективного лечения коронавируса, COVID-19 продолжил свое коварное распространение по миру.

У большинства людей появляются легкие симптомы, и они выздоравливают дома в течение недели.

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Теги : коронавирус
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Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые
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