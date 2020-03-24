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Чистка зубов и полоскание рта защитят от COVID-19

Зубная щетка

Строгое соблюдение правил гигиены полости рта намного снижает риск проникновения коронавируса в организм. Зубную щетку нужно промывать горячей водой не менее 30 секунд. 

Популярный среди знаменитостей дантист из Австралии доктор Гэмер Вердьян (Gamer Verdian) утверждает, что соблюдение правил гигиены полости рта помогает уменьшить риск развития COVID-19. Зубные щетки могут быть идеальной питательной средой для коронавируса. Поэтому перед использованием их необходимо промывать горячей водой из-под крана в течение 30 секунд. После чистки рот следует прополоскать особым средством. Известно, что коронавирус распространяется со слюной, и чем быстрее микробы в полости рта уничтожаются, тем лучше. 

Доктор Вердьян советует полоскать рот перекисью водорода, которая ощутимо снижает концентрацию вируса в слюне. Также можно применять другие средства на спиртовой основе. В целом, соблюдение этих советов снижает общее количество бактерий в полости рта. А значит, иммунная система не будет перенапрягаться, если в организм вторгнется коронавирус, и у нее окажется достаточно сил для противодействия патогену. 

Известно, что чем меньше перегружен организм разными болезнями, тем легче проходит COVID-19. 99% умерших от коронавируса пациентов имели хронические болезни и патологии, а более 50% страдали от трех и больше таких болезней, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : гигиена полости рта, коронавирус
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Чистка зубов и полоскание рта защитят от COVID-19
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