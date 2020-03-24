24-03-2020 15:01 - Может ли эпидемия повысить в России рождаемость24-03-2020 14:54 - Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин24-03-2020 14:49 - Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля24-03-2020 14:32 - Пандемия COVID-19. 4 причины надеяться на ее окончание24-03-2020 14:30 - Контактировавших с больными коронавирусом теперь легко найдут по сотовому телефону24-03-2020 14:29 - Почему медики чаще заражаются коронавирусом24-03-2020 14:27 - Специалисты рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны24-03-2020 14:15 - Кардиологи из США рассказали как предотвратить повторный инфаркт и инсульт во время пандемии коронавируса24-03-2020 14:13 - Коронавирус продолжают держать на контроле в Ставропольском крае24-03-2020 14:00 - В России будут жестко наказывать за несоблюдение карантина24-03-2020 13:56 - В России из-за коронавируса может подорожать бензин24-03-2020 13:42 - Пандемия коронавируса будет распространяться волнами - осенью и зимой ожидаются новые пики24-03-2020 13:21 - Чистка зубов и полоскание рта защитят от COVID-1924-03-2020 13:19 - Из-за угрозы коронавируса в Ростове-на-Дону принялись дезинфицировать многоэтажки24-03-2020 12:58 - Ну, здравствуй, COVID-19: в Ростовской области возможно появились первые заболевшие коронавирусом

Кардиологи из США рассказали как предотвратить повторный инфаркт и инсульт во время пандемии коронавируса

Кардиологи из США рассказали как предотвратить повторный инфаркт и инсульт во время пандемии коронавируса

Американская кардиологическая ассоциация предлагает дополнительные советы жертвам сердечных приступов и инсультов в отношении вторичной профилактики во время пандемии коронавируса. Снижение риска и сохранение здорового состояния важно во времена загруженных больниц как никогда.

Пожилые люди с ишемической болезнью сердца или гипертонией с большей вероятностью могут заразиться и развить осложнения от коронавируса.
«Инфаркт или инсульт - событие, меняющее жизнь», - сказала Ника Голдберг, доктор медицинских наук, волонтер Американской ассоциации сердца. - «Многие люди не понимают, что привело к этому событию, что им можно управлять».

Как избежать повторного инфаркта и инсульта во время пандемии коронавируса

1. Принимайте лекарства по назначению. Некоторые лекарства могут снизить риск возникновения сердечных заболеваний. Вот почему важно принимать препараты правильно. Если лекарства закончились, закажите доставку на дом или попросите родных вам их принести, чтобы избежать личного посещение аптеки.
2. Управляйте факторами риска. После инфаркта важно управлять факторами риска: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет. Бросьте курить, питайтесь здоровой пищей, нормализуйте вес и будьте активным.
3. Соблюдайте режим посещения врача. Последующие посещения помогает врачу отслеживать состояние и выздоровление. Позвоните в клинику, чтобы узнать, возможен ли виртуальный визит.
4. Получайте поддержку. После сердечного приступа или инсульта нормально чувствовать себя напуганным, подавленным или сбитым с толку. Текущая ситуация с коронавирусом достаточно стрессовая. Получение поддержки от близких или людей, которые также перенесли инфаркт или инсульт, поможет справиться с ситуацией. 

Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.
Теги : коронавирус, инсульт, инфаркт
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Может ли эпидемия повысить в России рождаемость
Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин
Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля