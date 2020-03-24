Кардиологи из США рассказали как предотвратить повторный инфаркт и инсульт во время пандемии коронавируса
Американская кардиологическая ассоциация предлагает дополнительные советы жертвам сердечных приступов и инсультов в отношении вторичной профилактики во время пандемии коронавируса. Снижение риска и сохранение здорового состояния важно во времена загруженных больниц как никогда.
Пожилые люди с ишемической болезнью сердца или гипертонией с большей вероятностью могут заразиться и развить осложнения от коронавируса.
«Инфаркт или инсульт - событие, меняющее жизнь», - сказала Ника Голдберг, доктор медицинских наук, волонтер Американской ассоциации сердца. - «Многие люди не понимают, что привело к этому событию, что им можно управлять».
Как избежать повторного инфаркта и инсульта во время пандемии коронавируса1. Принимайте лекарства по назначению. Некоторые лекарства могут снизить риск возникновения сердечных заболеваний. Вот почему важно принимать препараты правильно. Если лекарства закончились, закажите доставку на дом или попросите родных вам их принести, чтобы избежать личного посещение аптеки.
2. Управляйте факторами риска. После инфаркта важно управлять факторами риска: высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет. Бросьте курить, питайтесь здоровой пищей, нормализуйте вес и будьте активным.
3. Соблюдайте режим посещения врача. Последующие посещения помогает врачу отслеживать состояние и выздоровление. Позвоните в клинику, чтобы узнать, возможен ли виртуальный визит.
4. Получайте поддержку. После сердечного приступа или инсульта нормально чувствовать себя напуганным, подавленным или сбитым с толку. Текущая ситуация с коронавирусом достаточно стрессовая. Получение поддержки от близких или людей, которые также перенесли инфаркт или инсульт, поможет справиться с ситуацией.
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