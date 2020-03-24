Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля
24 марта Китай объявил, что в центральной провинции Хубэй, где коронавирус впервые появился в конце прошлого года, будет снята блокировка более 50 миллионов человек.
Однако страхи возникают по поводу второй волны инфекций, вызванных людьми, приезжающими из-за рубежа. После двух месяцев жизни с суровой блокировкой и ограничениями в повседневной жизни, жителям будет разрешено покинуть Хубэй с полуночи 24 марта, если они здоровы, в то время как город Ухань, первоначальный эпицентр вспышки, снимет ограничения с 8 апреля.
Провинция закрылась в январе, но постепенно правительство смягчало правила и позволяла людям передвигаться по Хубей и возвращаться к работе.
Люди, желающие въехать или выехать в Хубэй или Ухань, смогут сделать это, если у них есть «зеленый» код здоровья, выданный властями. Школы в провинции останутся закрытыми.
За последний месяц новые случаи резко замедлились, хотя за последние сутки в Ухане было зарегистрировано первое местное инфицирование коронавирусом, и три случая в других районах страны.
Но цифры бледнеют по сравнению с импортированными случаями - тенденция, которая подогревает беспокойство по поводу возможной второй волны инфекций.
Вторая волна74 импортированных случая во вторник почти вдвое превышают, количество зарегистрированных инфекций коронавируса в понедельник. В то время как страны по всему миру борются за сдерживание пандемии, общее число завозных случаев в Китае возросло до 427.
В городах введены жесткие правила карантина для прибывающих, и все международные рейсы в Пекин направляются в городские центры, где пассажиры проверяются на наличие вируса.
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