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Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля

Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля

24 марта Китай объявил, что в центральной провинции Хубэй, где коронавирус впервые появился в конце прошлого года, будет снята блокировка более 50 миллионов человек.

Однако страхи возникают по поводу второй волны инфекций, вызванных людьми, приезжающими из-за рубежа. После двух месяцев жизни с суровой блокировкой и ограничениями в повседневной жизни, жителям будет разрешено покинуть Хубэй с полуночи 24 марта, если они здоровы, в то время как город Ухань, первоначальный эпицентр вспышки, снимет ограничения с 8 апреля.

Провинция закрылась в январе, но постепенно правительство смягчало правила и позволяла людям передвигаться по Хубей и возвращаться к работе.
Люди, желающие въехать или выехать в Хубэй или Ухань, смогут сделать это, если у них есть «зеленый» код здоровья, выданный властями. Школы в провинции останутся закрытыми.

За последний месяц новые случаи резко замедлились, хотя за последние сутки в Ухане было зарегистрировано первое местное инфицирование коронавирусом, и три случая в других районах страны.

Но цифры бледнеют по сравнению с импортированными случаями - тенденция, которая подогревает беспокойство по поводу возможной второй волны инфекций.

Вторая волна

74 импортированных случая во вторник почти вдвое превышают, количество зарегистрированных инфекций коронавируса в понедельник. В то время как страны по всему миру борются за сдерживание пандемии, общее число завозных случаев в Китае возросло до 427.

В городах введены жесткие правила карантина для прибывающих, и все международные рейсы в Пекин направляются в городские центры, где пассажиры проверяются на наличие вируса.

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Теги : коронавирус
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Может ли эпидемия повысить в России рождаемость
Малышева и Мясников объяснили риск заражения коронавирусом для мужчин
Китай снимет ограничения на поездки в провинции Хубэй 24 марта, в Ухань - 8 апреля