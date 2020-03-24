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Ранний пубертат повышает риск диабета

Диабет

Более раннее вступление в стадию половой зрелости у мужчин увеличивает риск развития диабета второго типа. Такой вывод сделали ученые из Университета Гетеборга в Швеции.

Входящие в пубертат в более раннем возрасте мальчики впоследствии чаще заболевают диабетом второго типа, чем их ровесники, у кого половая зрелость началась вовремя. Результаты этого исследования могут привести к разработке новых методов профилактики метаболического расстройства, влияющего на процессы переработки сахара в крови. Исследование опубликовано журналом Diabetologia, в нем приняли участие более 30 600 шведских мужчин, рождённых между 1945 и 1961 годами. Оказалось, что если у мальчиков пубертат проходил между 9 и 13 годами, то впоследствии диабет второго типа у них развивался в два раза чаще, по сравнению с теми, у кого активный пубертат проходил с 14 до 18.

Напомним, что при диабете второго типа организм либо не производит достаточного количества инсулина, либо имеет резистентность к этому гормону. К классическим симптомам относят повышенную жажду, более частые мочеиспускания, голод, усталость и расстройства зрения. Исследование показывает, что ранний пубертат может быть новым независимым фактором риска диабета у мужчин.

Причём зависимость между пубертатом и диабетом сохранялось даже при учете индекса массы тела ребёнка, являющегося важным фактором риска метаболической болезни. Диабет второго типа чаще всего появляется у людей с ожирением. Вступившие в ранний пубертат мужчины впоследствии чаще страдали от инсулинозависимого диабета, требующего использования лекарств. Причины этой связи между пубертатом и диабетом пока неизвестны, но вполне возможно, что ранняя половая зрелость вызывает формирование дополнительного количества подкожного жира, что влияет на давление, показатели липидов в крови и риск диабета, пишет Deccan Herald. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : пубертат, диабет
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