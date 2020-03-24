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Уйди, прошу, бессонница, уснуть скорей хочу: простые способы погрузиться в объятия Морфея

Уйди, прошу, бессонница, уснуть скорей хочу: простые способы погрузиться в объятия Морфея

Что делать, если нужно спать, но сон все не приходит.

Врачи-неврологи бьют тревогу – более 40% населения планеты жалуется на плохой сон или хроническую бессонницу. Больше всего таких неспящих в крупных мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах ситуация со сном тоже год от года становится хуже.
По мнению врачей, отсутствие сна свидетельствует о постоянном стрессе, в котором пребывает человек. Слишком много информации, которую мы получаем в течение дня, не успевает обрабатываться мозгом и скапливается в тупиковых зонах нашего подсознания.

Оттуда она и начинает вываливаться, как только закрываем глаза, требуя принятия решений. Не важно, насколько важна эта информация для нас, в любом случае мусорные свалки требуют того, чтобы их разгребли.

Поэтому психологи советую максимально расслабляться перед сном, отпуская дневные проблемы. Хорошо действуют теплый чай на ночь, хорошая книга, неспешная беседа с близким человеком, добрый фильм.
А еще ест несколько упражнений, который также помогут быстрее уснуть.

Дыхание 4-7-8
Выдохните через рот и сомкните его. Кончик языка поместите на верхнюю часть нёба, а именно на выступающую часть перед передними резцами. Держа язык в этом положении, вдохните носом, считая до четырех, затем задержите дыхание, считая до семи. И, наконец, выдохните через рот, считая до восьми.
Кончик языка при этом касается точки нёба, и потому воздух выходит со свистом. Это правильно. Упражнение следует повторить четыре раза, прежде, чем отойдете ко сну.

Дыхание на 10 счетов
Считайте каждый вдох и выдох, например, вдох — это один, а выдох — 2. И так до десяти, концентрируя внимание на дыхании, цифрах, которые мысленно рисуете перед собой, и движением грудной клетки. Дышать следует ртом, повторяя упражнение, пока не уснете.

Метод Суворова
Лягте на спину, вытяните ноги и руки вдоль тела. Закройте глаза, закатив вверх зрачки. Это положение глаз является физиологическим для глубокого сна.  Организм сочтет, что вы уже уснули, и перестанет грузить вас ненужными мыслями.

Обратное моргание
Лягте поудобнее и расслабьтесь, закройте глаза, а затем на краткое мгновение откройте. Выполняйте обратные моргания с промежутком от 5 до 15 секунд. Это некий самогипноз, который поможет отдаться сну.

Шар
Лягте в удобное положение для сна и представьте себе шар, который плавает посреди океана. Вокруг ни конца, ни края, только вода. Теперь сосредоточитесь на том, как волны покачивают его туда-сюда, туда-сюда.

Если даже эти упражнения не дают должного эффекта, не мучайте себя. Разрешите себе не спать, но предупредите организм, что просто так лежать, пялясь в потолок, вы не будете, а встанете и приметесь за дела, которые давно откладывали. Например, вытрете пыль на книжных полках или наведете порядок в гардеробе, а может даже свяжете носки. Поверьте, чаще всего перспектива подобной деятельности  приведет к очень быстрому засыпанию.

Как сообщает MedikForum.ru, простые способы, помогающие уснуть, были опубликованы журналом Freundin. Один из них – записать на бумаге то, что беспокоит, или то, что вы боитесь забыть и старательно пытаетесь зафиксировать в памяти. Такой трюк снимает умственное напряжение, помогает успокоиться.
Теги : бессонница
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