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Стоматолог рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

зубная щетка

Австралийский дантист Гамер Вердиан считает, что гигиена полости рта может уберечь от угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Для этого необходимо соблюдать простой ритуал, а именно – промывать свою зубную щетку под струей горячей воды не менее 30 секунд, и лишь затем приступать к чистке зубов.

Такие нехитрые манипуляции помогут не превратить зубную щетку в рассадник вируса, уверен стоматолог.
Медик приводит данные результатов последних исследований, которые говорят о том, что вирус может передаваться через слюну. По этой причине важно не допустить попадания бактерий в рот. 

Эксперт рекомендует ежедневно полоскать рот пероксидом водорода, либо бетадином. Вердиан отмечает, что многие серьезные заболевания сосудов и легких бывают вызваны бактериями, попавшими в организм через рот. Коронавирус не исключение.
Теги : коронавирус, зубы, зубная щетка, бактерии
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