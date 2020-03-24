Стоматолог рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

Австралийский дантист Гамер Вердиан считает, что гигиена полости рта может уберечь от угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Для этого необходимо соблюдать простой ритуал, а именно – промывать свою зубную щетку под струей горячей воды не менее 30 секунд, и лишь затем приступать к чистке зубов.Такие нехитрые манипуляции помогут не превратить зубную щетку в рассадник вируса, уверен стоматолог.Медик приводит данные результатов последних исследований, которые говорят о том, что вирус может передаваться через слюну. По этой причине важно не допустить попадания бактерий в рот.Эксперт рекомендует ежедневно полоскать рот пероксидом водорода, либо бетадином.