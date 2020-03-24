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Медики рассказали аллергикам, как встретить сезон цветения

одуванчик

Аномально теплая погода и ранняя весна привели к тому, что сезон цветения начался уже во многих регионах России. Специалисты рекомендуют аллергикам заранее подготовиться и принять меры по профилактике.

Самое главное – это поход к врачу. Нанести визит доктору необходимо, чтобы он назначил курс лечения и прописал необходимые препараты. 

С лекарствами лучше не расставаться и держать их под рукой на случай, чтобы приступ аллергии не застал врасплох. Также необходимо иметь средства защиты в виде медицинской маски. Существуют специальные маски для аллергиков – стоят они не дешево, но служат несколько сезонов.

Аллергологи говорят о том, что в 2020 году цветение начнется раньше обычного, и рекомендуют аллергикам воспользоваться специальными сервисами в интернете, где можно отслеживать цветение и уровень пыльцы в своем районе. 
Теги : аллергия, сезон цветения, ранняя весна, аллергологи
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