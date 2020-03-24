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Эксперт назвала специи для поднятия иммунитета в период коронавируса

специи

Специалист по оздоровительным практикам Оксана Тумадин рассказала, что иммунитет человека в период коронавируса можно укрепить при помощи специй.


Специи активируют дополнительные ресурсы иммунной системы, включают необходимые клетки для очищения организма от ненужных патогенных возбудителей. Главные специи, которые следует включить в рацион – это чеснок, имбирь, куркума и черный перец.


Имбирь активизирует и включает дополнительные силы иммунной системы, в нем содержится витамин С и витамины группы В. Эта специя обладает антибактериальным действием, как и куркума, чеснок, черный перец.


Также специалист рекомендовала добавлять в каждое блюдо по четверти чайной ложки куркумы, тогда появится хороший антибактериальный эффект.


Чеснок в любом виде должен появиться в рационе каждого человека, его можно добавлять в салаты, натирать им черный хлеб, делать баклажаны с начинкой из сыра и чеснока. Это станет прекрасной профилактикой вируса.


Приправы можно использовать не только для добавления в пищу, но и для тела. Тумадин советует сделать скраб для тела в домашних условиях. Для его изготовления нужен черный перец и молоко с жирностью не менее 3,2% и сроком годности не более пяти суток. Ингредиенты следует смешать и аккуратно нанести на все тело, избегая зоны лица и слизистых.  


«Этот скраб поднимет всю необходимую память в клетках и включит все необходимые защитные механизмы», — сказала специалист констатирует в интервью изданию «Слово и Дело».


Коронавирус распространился из китайского города Уханя. Сейчас ситуация в КНР стабилизируется, а в наиболее сложном положении оказались европейские страны. Италия опередила Китай по количеству смертей – 6 077 к 3 277 соответственно.

Теги : коронавирус, специи, иммунитет
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