Когда категорически нельзя пить воду

Ближе к ночи многих людей начинает преследовать голод. Затем к нему добавляется жажда и многие предпочитают изрядно напиться воды, а затем лечь спать. Но это грубейшая ошибка. Первая причина - это регулярные походы в туалет, которые вряд ли дадут поспать. А вторая причина более серьёзная. Ночью влага скапливается в разных частях тела. В группу риска входят лицо и ноги.Многие утверждают, что запивать еду можно и даже нужно, но это заблуждение. Дело в том, что вода, поступая в желудок вместе с едой, разбавляет желудочный сок и делает его менее концентрированным. Это приводит к тому, что пища на более длительный срок задерживается в организме. Выпив большое количество воды во время или после еды можно получить несварение, чувство тяжести, вздутие и проблемы со стулом.