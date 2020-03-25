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Когда категорически нельзя пить воду

Когда противопоказано пить воду

Вода - это неотъемлемая часть жизни, а если говорить точнее, то вода - это и есть жизнь. Человеческий организм почти на 80% состоит из воды. Без неё мы не сможем и недели, однако существуют моменты, когда пить воду может быть неуместно или даже опасно.

Ближе к ночи многих людей начинает преследовать голод. Затем к нему добавляется жажда и многие предпочитают изрядно напиться воды, а затем лечь спать. Но это грубейшая ошибка. Первая причина - это регулярные походы в туалет, которые вряд ли дадут поспать. А вторая причина более серьёзная. Ночью влага скапливается в разных частях тела. В группу риска входят лицо и ноги.

Многие утверждают, что запивать еду можно и даже нужно, но это заблуждение. Дело в том, что вода, поступая в желудок вместе с едой, разбавляет желудочный сок и делает его менее концентрированным. Это приводит к тому, что пища на более длительный срок задерживается в организме. Выпив большое количество воды во время или после еды можно получить несварение, чувство тяжести, вздутие и проблемы со стулом.
Теги : вода, желудок, пищеварение, отеки
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