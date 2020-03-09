Доктор Комаровский объяснил, почему привычка пить воду во время еды полезна

«Я бы не сказал, что это плохая привычка. Сплошь и рядом у людей наблюдается дефицит жидкости в организме, что приводит к нарушению процесса пищеварения», – объяснил доктор Комаровский.

Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на Instagram доктора Комаровского, не стоит думать, что питье воды во время еды нарушает процесс переваривания пищи, снижая концентрацию пищеварительных ферментов. По словам врача, не существует ни одного серьезного исследования, доказывающего вред от такой привычки. Более того, она может быть полезной для организма.Врач добавил, что когда, например, ребенок пьет воду во время еды, и у него имеется дефицит жидкости (например, из-за того, что в доме работает отопление, пересушивая воздух), влага лишь идет на пользу, улучшая усвоение пищи.В то же время доктор Комаровский пишет, что во многих случаях организм не испытывает реальной физиологической потребности в употреблении воды за едой, то есть, человек пьет ее просто потому что привык делать это.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему не нужно пить воду из стакана, простоявшего у кровати всю ночь.