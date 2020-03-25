Жарка на подсолнечном и льняном масле приводит к онкологии
Диетологи назвали самые опасные масла для жарки, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний. По их словам, особую опасность при жарке представляют льняное и подсолнечное масло. У них наблюдается самая низкая температура задымления - около 170 градусов по Цельсию. Даже при медленном обжаривании эти масла выделяют вредные вещества и канцерогены.
Нерафинированные масла категорически нельзя использовать при обжарке. Они используются только при приготовлении холодных блюд.
Самыми здоровым считается оливковое масло. Его температура кипения составляет 240 градусов по Цельсию и даже достигая её, масло не дымит, не подгорает и не брызгает. Оливковое масло также содержит мононенасыщенные жирные кислоты омега-9, которые абсолютно безвредны для организма.
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