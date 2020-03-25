Жарка на подсолнечном и льняном масле приводит к онкологии

Нерафинированные масла категорически нельзя использовать при обжарке. Они используются только при приготовлении холодных блюд.Самыми здоровым считается оливковое масло. Его температура кипения составляет 240 градусов по Цельсию и даже достигая её, масло не дымит, не подгорает и не брызгает. Оливковое масло также содержит мононенасыщенные жирные кислоты омега-9, которые абсолютно безвредны для организма.