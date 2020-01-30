Роскачество определило, какое масло лучше для салатов - оливковое или подсолнечное

"Оливковое составляет основу средиземноморской диеты. А она признана ЮНЕСКО самой здоровой. Или все же родное подсолнечное?" - пишет издание КП.

Омега

"Основные элементы - две полиненасыщенные жирные кислоты – омега-3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая), без которых наш организм не может обойтись (все остальные жирные кислоты организм может синтезировать самостоятельно). В идеальном варианте омега-3 и омега-6 должны содержаться в масле в определенном соотношении: от 1:2 до 1:4".

Какое лучше?