Роскачество определило, какое масло лучше для салатов - оливковое или подсолнечное
Чтобы выяснить, какое масло полезнее для здоровье, оливковое или подсолнечное, эксперты Роскачества проанализировали состав, и определили сколько в них омега-3 жирных кислот, омега-6, омега-9, витамина Е и биологически-активных веществ.
Врачи рекомендуют использовать для салатов нерафинированное масло - в нем много пользы. Для жарки его использовать нельзя: активные вещества разрушается, а температура дымления повышается, что вызывает выделение канцерогенов. Правило простое: для салатов и соусов нерафинированное, для жарки - рафинированное.
"Оливковое составляет основу средиземноморской диеты. А она признана ЮНЕСКО самой здоровой. Или все же родное подсолнечное?" - пишет издание КП.
ОмегаПищевая ценность растительного масла зависит от содержания жирных кислот омега - 3-6-9.
"Основные элементы - две полиненасыщенные жирные кислоты – омега-3 (линоленовая) и омега-6 (линолевая), без которых наш организм не может обойтись (все остальные жирные кислоты организм может синтезировать самостоятельно). В идеальном варианте омега-3 и омега-6 должны содержаться в масле в определенном соотношении: от 1:2 до 1:4".Важна и олеиновая кислота - ее можно найти в составах добавок как омега-9. Она помогает избежать тромбозов, снижает холестерин, способствует снижению риска инсультов.
Какое лучше?По содержанию Омега-3 - ничья. Они находятся в основном в рыбьем жире, поэтому использовать растительное масло для восполнения дефицита нецелесообразно. Омега-9 больше в оливковом. Омега-6 и витамина Е в подсолнечном. Также ничья по содержанию лецитина и минералов.
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