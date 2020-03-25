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Диетолог рассказал об опасности бега для похудения

Опасность бега для похудения

Многие люди начинают бегать, чтобы избавиться от лишнего веса. Однако бег не является "естественным" поведением человеческого организма и может вызвать различные заболевания или осложнения. Такое мнение высказал врач-диетолог Александр Немов. Он утверждает, что идеальным упражнением для похудения является "чуть-чуть ускоренная ходьба".

Медик рассказал, что для эффективного похудения нагрузки необходимо чередовать: сначала двигаться в нормальном темпе, затем около трех минут в ускоренном, а затем вновь вернуться к нормальному темпу. По мнению Немова, таких упражнений хватит для быстрого избавления от лишнего веса.

Зарубежные исследователи часто рекомендуют людям с лишним весом заниматься йогой. Однако, по мнению диетолога, йога "не имеет никакого отношения к похудению". 
Теги : похудение, бег, быстрая ходьба, йога
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