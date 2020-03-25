Диетолог рассказал об опасности бега для похудения

Медик рассказал, что для эффективного похудения нагрузки необходимо чередовать: сначала двигаться в нормальном темпе, затем около трех минут в ускоренном, а затем вновь вернуться к нормальному темпу. По мнению Немова, таких упражнений хватит для быстрого избавления от лишнего веса.Зарубежные исследователи часто рекомендуют людям с лишним весом заниматься йогой. Однако, по мнению диетолога, йога "не имеет никакого отношения к похудению".