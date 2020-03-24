Какой должна быть диета, чтобы начали худеть ноги

Исследователи определили, что запустить в женском организме экспресс-процессы похудения необходимо не только снизить потребление калорий но и ежедневно употреблять такие продукты, которые способствуют расщеплению жировых отложений. Начать лучше с самой обычной воды, которой необходимо выпивать не менее восьми стаканов в день. Причем вода должна быть самой обычной - негазированной.А вот поступление новых жиров в организм необходимо строго ограничить. Это касается орехов, жирной рыбы, молочных продуктов, мучного, растительного масла и жареного.Ускорить процесс похудения ног помогут регулярные занятия в бассейне, массаж и физические упражнения.