Ученые подсчитали количество шагов, которые нужны, чтобы снизить вероятность смерти

«Мы знаем, что физическая активность полезна. Однако мы не знали, сколько шагов в день нужно делать, чтобы снизить риск смертности, и что важнее количество или интенсивность», - рассказывает доктор Педро Сен-Морис из отделения по раковой эпидемиологии и генетике в Национальном институте онкологии, первый автор исследования.

В новом исследовании большее число шагов в день связали со сниженным риском смертности от всех причин.Исследовательская группа из ряда американских институтов, работающих в системе здравоохранения, установила, что со смертностью связано количество шагов, а не их интенсивность.В этой работе отслеживалась репрезентативная выборка взрослых американцев в возрасте от 40 лет и старше. Приблизительно 4,8 тыс. участников носили акселерометры до семи дней в период с 2003 по 2006 год. Смертность участников отслеживалась до 2015 года с помощью данных Национального индекса смерти. Исследователи рассчитали связь между смертностью и числом шагов и их интенсивностью после поправки на демографические и поведенческие факторы риска, индекс массы тела и состояние здоровья в начале исследования.Так люди, совершавшие 8 тыс. шагов в день, по сравнению с группой, совершавшей 4 тыс. шагов, снижали риск смертности от всех причин на 51%. 12 тыс. шагов снижали ее вероятность на 65%. А вот связь между интенсивностью шагов и риском смерти не обнаружилась.