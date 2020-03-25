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Подростки, над которыми издеваются, сталкиваются с долгосрочными психическими проблемами

Издевательства над подростками влияют на их взрослую жизнь
Исследователи из Мичиганского университета утверждают, что издевательства в краткосрочной перспективе делают подростков несчастными, однако негативное влияние их может сохраниться и во взрослом возрасте.

Автор исследования Джанетт Норрингтон, аспирант на кафедре социологии в Мичиганском университете, отмечает, что словесные оскорбления и издевательства со стороны сверстников влияют сильнее, чем физическое воздействие.

Норрингтон использовала продольные данные Панельного исследования динамики доходов, чтобы изучить концепцию самосознания подростков как посредника во взаимоотношениях между виктимизацией и психологическим стрессом, влияющим на взрослую жизнь.
Самооценка, то есть образ самого себя, является связующим звеном между виктимизацией подростка и последующим психическим здоровьем. Издевательства включают в себя как нанесение физического вреда, так и высмеивание, игнорирование и распространение слухов о человеке.

«Насильственная виктимизация наносит ущерб тому, как люди воспринимают себя в подростковом возрасте, и это негативное восприятие может сохраняться во взрослой жизни, способствуя ухудшению психического здоровья», - подчеркивает Норрингтон.
Теги : издевательства, буллинг
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