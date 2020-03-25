Ставропольские врачи поддержали акцию против коронавируса
Как стало известно МедикФорум, медицинские специалисты, врачи Ставропольского края поддержали акцию «СOVID не победит». Цель которой призвать жителей региона оставаться дома, до момента, пока ситуация с новой вирусной инфекцией остаётся неблагоприятной.
Флешмоб #СOVIDнепобедит стал российским аналогом международной акции #StayAtHome, которую запустили в социальной сети врачи из Малайзии, призывающие население оставаться дома во время пандемии коронавируса.
Сотрудники Андроповской районной больницы, станции скорой помощи Ставрополя присоединились к флешмобу #СOVIDнепобедит.
Медики в защитных медицинских масках, в форменной одежде, держа в руках листки с лозунгами акции: «Пока мы дежурим здесь ради вас, оставайтесь дома ради нас» и «Мы дежурим здесь для вас, оставайтесь дома для нас», - обратились к ставропольцам с просьбой оставаться дома, чтобы не подвергать себя и окружающих людей опасности заражения коронавирусом.
Отметим, что Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 7 от 18 марта 2020 года вводит обязательную 14-дневную самоизоляцию всех, кто приезжает в Россию из любой страны мира.
Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, жители Ставропольского края обязаны сообщить о своём прибытии на горячую линию по телефонам: +7-962-448-59-80, +7 (8652)36-78-74, 8-800-1000-738.
Ранее МедикФорум сообщал, что несколько дней назад лаборатория Новосибирска подтвердила положительный анализ коронавирусной инфекции у жительницы краевого центра Ставропольского края.
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