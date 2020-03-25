Ставропольские врачи поддержали акцию против коронавируса

Сотрудники Андроповской районной больницы, станции скорой помощи Ставрополя присоединились к флешмобу #СOVIDнепобедит.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, жители Ставропольского края обязаны сообщить о своём прибытии на горячую линию по телефонам: +7-962-448-59-80, +7 (8652)36-78-74, 8-800-1000-738.