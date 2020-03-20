«Останьтесь дома ради нас»: врачи просят помощи
Медики Малайзии запустили в соцсетях флешмоб.
Врачи всего мира работают сейчас практически без отдыха, пытаясь уменьшить потери от нового вируса, собирающего все новые и новые жертвы. Смертельно уставшие сотрудники одной из больниц Малайзии пошли на то, что попросили помощи у населения. Они запустили в соцсети флешмоб #StayHome со слоганом, который можно перевести как «Я остаюсь здесь ради тебя, останься дома ради меня».
Призыв был подхвачен коллегами всего мира. На снимках люди в медицинских халатах и масках призывают всех помнить, что у медиков тоже есть семьи и дети, которых они не видят уже долгое время, не покидая перегруженных больниц. Для наглядности, некоторые медики показали, как выглядит врач после 13 часов работы в интенсивной терапии, и какие следы остаются на лице молодой женщины, если она долгое время не снимает маску.
Цель флешмоба – призвать к ответственности граждан, чтобы они выполняли предписанные профилактические меры, не выходили на улицу, не разносили заразу и прервали цепочку заражения. Именно изоляция губительна для коронавируса.
Китай, введший карантин на всей территории для 6 миллионов граждан, сумел справиться с COVID-19 чуть более, чем за два месяца.
Медики просят не добавлять им работы, позволяя оказывать помощь тем, кто уже находится в палатах интенсивной терапии и изолированных боксах.
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