Коронавирус продолжают держать на контроле в Ставропольском крае

Всего на Ставрополье обследование на наличие коронавирусной инфекции провели у 1500 жителей региона.

Ставропольчане обязаны сообщить о своём прибытии на горячую линию по коронавирусу: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74, 8-800-1000-738.