Коронавирус продолжают держать на контроле в Ставропольском крае
Как стало известно МедикФорум, несколько дней назад лаборатория Новосибирска подтвердила положительный анализ коронавирусной инфекции у жительницы Ставрополья.
В региональном министерстве здравоохранения прокомментировали, что в настоящее время пациентка находится в инфекционном стационаре, в боксированной палате. Состояние её здоровья оценивается специалистами как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
Помимо этого, госпитализированы ещё 11 жителей краевого центра, у которых первый анализ показал наличие коронавируса. Несмотря на то, что у этих пациентов нет признаков ОРВИ или гриппа, им оказывают симптоматическое лечение, а анализы отправлены на перепроверку в Новосибирск.
Также в министерстве здравоохранения Ставропольского края рассказали, что в режиме самоизоляции продолжают находится 527 человек, прибывшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, а также имевшие прямые контакты с заболевшими. Симптоматика ОРВИ проявилась у 18 пациентов, они обследованы, а их первичный анализ на коронавирус – отрицательный.
Всего на Ставрополье обследование на наличие коронавирусной инфекции провели у 1500 жителей региона.
Также с 18 марта действует новый порядок обязательной самоизоляции прибывающих из-за границы. Соответственно постановлению главного государственного санитарного врача России № 7, в самоизоляцию уходят все, кто приезжает в Россию.
Ставропольчане обязаны сообщить о своём прибытии на горячую линию по коронавирусу: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74, 8-800-1000-738.
В случае возникновения симптомов ОРВИ или любого ухудшения самочувствия нужно вызвать врача на дом, сообщив при этом о факте и дате прибытия из другой страны. Такие пациенты будут доставлены в медицинское учреждение и обследованы на коронавирусную инфекцию.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцам оказывают психологическую помощь из-за коронавируса.
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