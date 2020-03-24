1,5 млрд людей по всему миру вынуждены остаться дома из-за коронавируса

Целый ряд стран на фоне пандемии нового коронавируса призвал своих граждан оставаться дома.Мобилизовать силы было решено и в главном финансовом центре США – Нью-Йорке. Город с населением в 8,4 млн человек стал одним из крупнейших очагов вспышки. Одноименный штат был полностью заблокирован. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что намерен превратить огромный конференц-центр города в больницу на 1000 коек.А вот в Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса европейской стране, похоже появился проблеск надежды. Впервые с начала эпидемии количество новых смертей снизилось. Анти-рекорд был зарегистрирован в субботу с показателем в 793 человека. На всей территории страны был введен карантин в середине месяца.На данный момент в мире инфицировано более 380 тыс. человек. 16,5 тыс. умерли. Более полутора миллиарда получили инструкции оставаться дома.