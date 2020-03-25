После выявления первого заразившегося коронавирусом в Ростовской области, 11 врачей написали заявление «по собственному»
Сотрудники инфекционного отделения Каменск-Шахтинской больницы считают, что лечебное учреждение не готово к противостоянию массовому заражению.
Сразу 11 сотрудников инфекционного отделения города Каменск-Шахтинский Ростовской области написали заявление об увольнении «по собственному желанию». Медики мотивируют свой поступок тем, что отделение категорически не готово к возможной эпидемии коронавируса. По их словам, в отделении уже есть пациенты с подозрением на COVID-19, но у персонала нет даже элементарных средств защиты от опасной инфекции, то есть масок. Они просто беспокоятся о себе и других больных, которые могут заразиться.
Медики ЦГБ требуют обеспечить персонал больницы средствами защиты, и повысить доплаты за ночные дежурства и работу с особо опасными инфекциями. Сейчас им за выход в ночную смену доплачивают около 70 рублей. В требованиях также есть пункт организовать санпропускник. В настоящий момент доктора и медсестры при поступлении больного вынуждены лично принимать каждого поступившего, бросая пациентов в палатах.
Массовая подача заявлений на увольнение стала поводом для встречи врио главного врача А. Крамаренко с возмущенным коллективом. Руководитель пообещал, что постарается сделать все возможное, что от него зависит, для удовлетворения требований коллег. Из того, что сейчас можно сделать, это — увеличить доплаты за ночные дежурства и организовать санпропускник. Заявки на получение противоэпидемических костюмов якобы поданы, но, когда именно они поступят, говорить сложно.
В Таганроге врач заводской медсанчасти обвинен в том, что несколько дней назад не приехал домой к пациентке, которая прибыла из Испании и жаловалась на недомогание. Скорее всего, у него также не было средств защиты, а дома ждали семья и дети, которых он мог заразить.
В прошлом году, когда о коронавирусе еще не было известно, дружно написали заявления на увольнение все три врача Новочеркасского инфекционного отделения. Они были недовольны разбирательствами по поводу смерти маленького пациента, которого не успели доставить в областную больницу, и он умер в машине скорой помощи.
Областное руководство тогда спешно приглашало специалистов на вакантные места со всей России, обещая им ведомственные квартиры и миллион в качестве подъёмных.
На Дону отмечено резкое увеличение жителей региона, попавших под наблюдение медиков из-за возможного заражения коронавирусом.
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