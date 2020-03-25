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Доктор Мясников назвал способ не заразиться коронавирусом

мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как прервать цепочку заражений и назвал простой способ не заразиться коронавирусом.


Он считает, что европейские страны допустили существенную ошибку в борьбе с коронавирусом - они шли от лечения, а не от предупреждения заболевания. Мясников подчеркнул, что важно не только выявить заболевшего пациента, но и вовремя прервать цепочку заражений. В России это делается лучше, чем в Европе.


Врач дал совет тем, кто опасается заразиться коронавирусом, но при этом испытывает потребность выходить из дома. Врач посоветовал прежде всего «включить мозг» и понять, что на 140 миллионов россиян зафиксировано несколько сотен случаев заболевания, все зараженные лежат в больницах, поэтому шанс подхватить коронавирус крайне низок.


Самый лучший вариант для того, чтобы не подхватить заболевание, - это не выходить из дома. Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1»  посоветовал снизить число контактов с окружающими. 

Теги : Мясников, коронавирус, способы защиты
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