Употребление жареной рыбы повышает риск инсульта
Ученые и врачи советуют употреблять рыбу, поскольку она содержит большое количество полезных веществ и микроэлементов. Однако недавно стало известно, что далеко не вся рыба может быть полезной. Один из способов её приготовления не только лишает рыбу всех полезных веществ, но и делают её опасной для человека.
Речь идёт о жареной рыбе. Это подтвердили ученые из Университета Эмори в США. Они проанализировали рацион и физиологические показатели почти 22 тысяч человек, средний возраст которых составляет 65 лет. Исследователи определили, что люди, часто употреблявшие жареную рыбу, более подвержены инсульту.
Примечательно, что жирная рыба имеет противоположный эффект - снижает риск инсульта из-за содержания жирных кислот Омега-3.
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