Употребление жареной рыбы повышает риск инсульта

Речь идёт о жареной рыбе. Это подтвердили ученые из Университета Эмори в США. Они проанализировали рацион и физиологические показатели почти 22 тысяч человек, средний возраст которых составляет 65 лет. Исследователи определили, что люди, часто употреблявшие жареную рыбу, более подвержены инсульту.Примечательно, что жирная рыба имеет противоположный эффект - снижает риск инсульта из-за содержания жирных кислот Омега-3.