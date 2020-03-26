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Диетологи дали неожиданный совет. Они рекомендуют нарушать диету

Нарушение диеты

Диетологи, который обычно настаивают на четком соблюдении режима питания, утверждают, что иногда диету можно нарушать и это можно делать с пользой для организма. У специалистов даже есть название - "читмил". Ранее психологи рассказывали, что раз в неделю можно позволять себе съесть любую любимую еду при низкоуглеводной диете. Это снизить психологическое давление и шанс сорваться.

Однако в этом есть и вполне положительные эффекты. Со временем организм приспосабливается к диете и начинает менее эффективно сбрасывать вес. Читмил "разгоняет" обмен веществ и опять запускает быстрый процесс потери веса.

При низкоуглеводной диете через организм приходит большое количество белка, что вредит некоторым органам желудочно-кишечного тракта. Употребление любимой еды позволяет очистить пищеварение от излишнего белка.

Более того, после читмила можно почувствовать прилив сил, поскольку дефицит углеводов организме приводит к снижению работоспособности.
Теги : диета
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