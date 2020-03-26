Почему стресс является причиной всех болезней

"Порядка 90% случаев ухудшения защитных функций иммунитета приходятся на состояние повышенного нервного напряжения и связаны со стрессами на работе, учебе, в транспорте, в личной жизни и в общении с другими людьми", - пояснила Баранова.

Врач-иммунолог Ирина Баранова заявила, что стресс наносит самый большой урон иммунной системе. Люди, испытывающие регулярный стресс, теряют устойчивость перед инфекциями и заболеваниями. По словам медика, очень часто врачи не видят реальной причины заболеваний и начинают лечить их симптомы, однако организм сам может победить недуг, если избавиться от стресса и восстановить иммунитет.Избавление от стресса необходимо начать с полноценного питания и режима сна.