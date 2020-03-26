Назван способ перестроиться с режима "совы" на "жаворонка"
Недавно стало известно, что циркадные ритмы человека могут быть перестроены. Это означает, что "люди-совы", которые предпочитают поздно ложиться и вставать, могут стать "жаворонками". Способ изменения циркадных ритмов опубликовал журнал Sleep Medicine.
Ученые из Великобритании и Австралии утверждают, что самое большое влияние на циркадные ритмы имеет завтрак. Способ были испытан исследователями на "совах" и все они рассказали об улучшении самочувствия и активности в утреннее время. Более того, пик их активности наблюдался не вечером, а днем - как и у "жаворонков".
Что нужно делать, чтобы стать "жаворонком"?
- Проснуться на два-три часа раньше обычного при максимальном освещении;
- В течение 30 минут после пробуждения нужно позавтракать;
- Определить четкое время обеденного приёма пищи и строго придерживаться его;
- Последний приём пищи должен происходить не позднее семи часов вечера;
- Поддерживать такой режим нужно в будние и выходные дни.
Оставить комментарий