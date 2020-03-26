Назван способ перестроиться с режима "совы" на "жаворонка"

Что нужно делать, чтобы стать "жаворонком"?

Проснуться на два-три часа раньше обычного при максимальном освещении;

В течение 30 минут после пробуждения нужно позавтракать;

Определить четкое время обеденного приёма пищи и строго придерживаться его;

Последний приём пищи должен происходить не позднее семи часов вечера;

Поддерживать такой режим нужно в будние и выходные дни.

Ученые из Великобритании и Австралии утверждают, что самое большое влияние на циркадные ритмы имеет завтрак. Способ были испытан исследователями на "совах" и все они рассказали об улучшении самочувствия и активности в утреннее время. Более того, пик их активности наблюдался не вечером, а днем - как и у "жаворонков".