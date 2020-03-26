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К каким болезням может привести просмотр сериалов

Длительный просмотр сериалов опасен для здоровья

Просмотр одной серии любимого сериала не навредит здоровью, однако в последнее время люди стали "запойно" смотреть сериалы. Специалисты считают, что это обусловлено всплеском популярности стриминговых сервисов. Любители кинематографа начинают посвящать просмотру сериалов целые уикэнды и это может быть опасно.

"Захваченные сюжетом сериалов, люди по несколько часов подряд могут неподвижно сидеть на диване. Меж тем, долгое сидение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, тромбоза глубоких вен нижний конечностей, а также негативно влияет на зрение и социальное поведение", - утверждают медики.

"Советую при просмотре фильмов делать перерывы каждые полчаса, чтобы разминаться и переключаться на другие занятия, или же вообще смотреть сериалы стоя. Любителям закусок следует отдать предпочтение здоровым снекам - например, овощам", - посоветовала врач медицинского центра при Университете штата Огайо София Толливер.
Теги : сериалы, физическая активность
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