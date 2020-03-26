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Запахи тела, которые говорят о проблемах со здоровьем

О чем говорит изменение запахов тела

Организм человека может подавать различные сигналы о том, что в нём происходит что-то не то. Существуют симптомы, которые можно учуять только носом. Это изменение привычных запахов тела.

Например, у некоторый людей может наблюдаться "фруктовое дыхание" изо рта. В 99% случаев это является симптомом диабетического кетоацидоза. В этом случае организм оповещает о том, что уровень инсулина значительно понижен, а глюкозы напротив - повышен.

Неприятный запах изо рта по утрам также может говорить о проблемах. Стоматологи давно утверждают, что при регулярном гигиеническом уходе за ротовой полостью неприятный запах во рту не должен появляться. Его появление может говорить о скрытом апноэ. Это расстройство характеризуется прерыванием дыхания во время сна и недополучением кислорода мозгом.

Ужасный запах от ног также не является нормой. Это свидетельствует о содержании опасных бактерий и грибков на пальцах и коже ног. Этот запах может распространиться и на другие части тела, поскольку грибки могут мигрировать и захватывать новые участки кожи.
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